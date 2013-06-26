普京证实斯诺登仍在俄机场 但排除向美国移交可能性

路透莫斯科/芬兰纳坦利6月25日（记者 Alexei Anishchuk/Thomas Grove） - 俄罗斯总统普京周二证实爱德华·斯诺登仍在莫斯科机场过境区，但排除了向美国移交斯诺登的可能性，并驳斥美国的相关指责为“一派胡言”。

这是普京自斯诺登周日抵达莫斯科以来首次就此事公开发表评论。普京对此事似乎轻松以待，当记者问及时，他脸上闪过一丝笑容。

“我个人并不愿参与这些事。处理这种事就像是剪猪毛：惹来一片尖叫声，收获的毛却很少，”普京在芬兰的新闻发布会上说道。

斯诺登曾是美国国家安全局位于夏威夷的一个部门的网管，因向媒体泄露美国机密监控项目，被美国政府指控以间谍罪。

普京拒绝向美国移交斯诺登，可能会令美俄罅隙加深，并危及两国关系。

美国已在竭尽全力试图令斯诺登无处寻求避难。但普京称美俄间没有签署引渡条约，暗示俄罗斯只有在斯诺登是罪犯身份才会予以驱逐。

“他（斯诺登）没有入境，因此不需要签证。任何指责俄罗斯（帮助斯诺登）的说法为一派胡言，”普京在芬兰总统府花园召开的新闻发布会上说。

“依据我们已有的的执法合作，特别是在发生波士顿马拉松爆炸案后日益加强的合作基础上，我们正要求俄罗斯政府立即采取行动驱逐斯诺登先生，”美国白宫国家安全委员会发言人海登（Caitlin Hayden）说道。

普京表示30岁的斯诺登是在莫斯科谢列梅捷沃机场过境区，由于他没有入境俄罗斯，因此可以自由离开。

“他越早选择他的最终目的地，对他自己和我们而言越好一些，”普京说。

俄罗斯法律规定，在俄境内机场的过境区逗留超过24小时，则需要俄罗斯的过境签证。目前尚不清楚斯诺登是否寻求得到或已得到过境签证。

在该机场扎营的记者们没有看到斯诺登。酒店消息人士说，他也没有入住过境区内的任何一家酒店。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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