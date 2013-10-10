斯诺登之父抵达俄罗斯 称想见儿子

背景资料：英国退欧倒计时
3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。
路透莫斯科10月10日 - 美国“棱镜”项目揭秘者斯诺登（Edward Snowden）的父亲周四抵达莫斯科，称想见儿子。斯诺登在泄露美国政府监控项目后逃离美国，后来获得俄罗斯庇护。
斯诺登的父亲在莫斯科机场对记者称，尚未与斯诺登取得直接接触，但“非常感谢我儿子安全并且自由”。
俄罗斯当局和协助斯诺登的俄罗斯律师未曾透露斯诺登在俄罗斯的住所。
斯诺登斯的父亲说：“我不确定我儿子是否还会回到美国。那由他决定，他已经是成年人了。我是他的父亲，我爱我的儿子，我肯定希望能有机会见到我的儿子。”
"我确实不明白他究竟是什么意图。"但他补充道，他认为斯诺登自抵达俄罗斯后并未参与公布任何信息，而“只是想保持健康和安全”。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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3月29日(周三)--英国驻欧盟大使Tim Barrow在大约下午1:30(1130GMT)从大使馆来到欧洲理事会大楼，递交特雷莎·梅的签名信，通知欧盟英国要退出。在伦敦，特雷莎·梅将在议会发表讲话。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。