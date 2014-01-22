俄罗斯律师称斯诺登性命攸关 需加强安保

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透莫斯科1月22日(记者 Steve Gutterman) -爱德华·斯诺登在俄罗斯的律师周二表示，斯诺登需要获得更好的安保措施。此前有新闻报道援引未具名美国情报官员的话报道称，他们曾希望干掉斯诺登，讨论过干掉他的办法。
斯诺登去年夏天在逃离美国后获得俄罗斯的庇护。斯诺登因泄漏美国政府的监控项目情报而面临间谍罪指控。
斯诺登披露美国对其国民及盟友的监控，引发了美国对于公民隐私问题的讨论，并激怒了很多美国的盟国。俄罗斯给予斯诺登庇护的决定也损害了美俄两国已然紧张的关系。
斯诺登的律师库切列纳(Anatoly Kucherena)在接受俄罗斯国家电视台Rossiya24采访时表示：“我们对于近期常常听说的一些潜在威胁感到担忧。在这些声明中，他们公开呼吁对斯诺登进行肉体上的迫害。”
库切列纳没有提到任何具体媒体，但他所指代的应该是BuzzFeed网站的报道。该网站援引一名五角大楼官员的话报道称，他希望朝斯诺登的脑袋开一枪。
BuzzFeed援引一名美国军方情报官员的话报道称，斯诺登可能会被以冷战式的方式干掉，譬如当他从杂货店回到家时被一根毒针夺去了性命。
库切列纳说：“爱德华当然将这些言论视为对他生命的真实威胁，因为他过着正常的生活，他会去商店，也会上街。”
“爱德华必须考虑到他的安全，或许现在仅仅给他配备私人保安是不够的。现在有必要考虑如何确保他的生命安全和健康。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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