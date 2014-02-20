美国向航空公司发布“鞋子炸弹”预警--消息人士

日本股市：日经指数早盘小涨，高科技股因乐观获利而跳涨
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿2月19日 （记者 Mark Hosenball） - 美国政府消息人士称，该国当局周三向飞往美国航班的航空公司发布预警，提醒他们防范有武装分子可能将炸弹藏匿在鞋里。
消息人士称，美国国土安全部发布了上述预警。这与安全机构担心武装分子试图通过将爆炸品藏匿在鞋内偷带到飞机上的情况吻合。
消息人士指出，这项预警主要适用于从海外飞往美国的航班，并不针对美国国内航班以及从美国飞往海外的航班。
但有消息人士称，发布预警并不意味着美国有具体情报显示海外武装分子正在策划利用“鞋子炸弹”的阴谋。一位消息人士称，美国当局发布预警是“出于谨慎”，另一位消息人士称，预警“不是什么大事”。
本月早些时候，美国当局向飞往索契冬奥会航班的航空公司发布警告，提醒他们提防可能将爆炸物带上飞机的牙膏管。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透东京5月1日 - 日本股市周一温和上涨，因Tokyo Electron及村田制作所等高科技股因乐观获利而上涨；受假日影响交投清淡。
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