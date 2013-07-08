寻找斯诺登成谢列梅捷沃机场候机乘客的一大消遣

路透莫斯科7月6日(记者 Thomas Grove) - 当斯诺登最终离开莫斯科谢列梅捷沃机场的中转区时，这里将失去它最大的吸引力。

自从6月23日从香港飞抵该机场以来，斯诺登设法在这里躲避了两周，希望能前往一个给予自己政治庇护的国家，不被遣返回美国接受指控。

连续多天驻扎在机场、希望找到斯诺登的记者们早已打包离开。这些天，斯诺登成了很多候机乘客打发无聊时间的消遣，他们都试图发现他的踪迹。

一名英国乘客Simon Parry说：“我悬赏200美元，让孩子们拍一张斯诺登的照片。”说话时分，他正在D、E、F航站楼间的中转区等待航班。这里的中转区布满了迷宫般的走廊、休息室、快餐厅以及免税店。

Parry表示，他对斯诺登表示同情，但不是出于政治原因。

“这里的无线网很差劲，价格也很离谱，人们都绷着脸。所以他能在这里呆24小时，我就很佩服了，更何况是两周。要是我，或许更愿意接受审讯。”他在E候机楼的汉堡王与家人一同等待航班。

现年30岁的斯诺登或许依然藏身在一个秘密区域，或许是地下，或许每天都在转移，避免被发现。

他肯定可以长舒一口气了，因为委内瑞拉总统马杜罗现在已向他提供庇护。此前十多个国家拒绝向他提供庇护或延迟就其避难申请作出决定。

Armin Hies说：“被困在这个机场，就好似住进了监狱，连个睡觉的地方都没有。他们肯定把他安置在了一个安全的地方，但同时要受制于俄罗斯人。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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