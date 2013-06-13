美国反恐监控计划爆料者斯诺登的年少时代：动漫网站和厚脸皮的幽默感

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山/华盛顿6月12日 - 在爱德华·斯诺登(Edward Snowden)因曝料美国反恐监控计划而闻名于世的很久以前，他曾在朋友开设的一家日本动漫公司上班。

2002年，爱德华·斯诺登18岁那年，他从高中辍学，父母也刚刚离婚。就在这家小小的动漫公司的网站上，他描写了自己在视频游戏方面的技术，并称自己很受女孩子欢迎。

作为一名成年人，这位前CIA雇员并没有在网络上留下多少数码痕迹。斯诺登在Facebook、Twitter等社交网站并不活跃，至少用的都不是他本人的名字。

但借助Ryuhana Press网站，我们却得以一窥斯诺登的少年时代。这是一家创业小公司，目前已不复存在，过去以出售动漫艺术为主。作为网站编辑，斯诺登的个人简介页面混杂着事实、嘲讽以及一些很傻的笑话。

例如，他列出了自己真实的出生日期：1983年6月21日，并指出这一天是夏至，是一年中白昼最长的日子。但他也声称自己已经37岁，是两个孩子的父亲。

斯诺登在他的个人主页称：“我真是一个非常好的人。你看到我行事傲慢残忍，这是因为我小时候得不到足够多的关爱，因为公共教育体制背弃了我。”

路透周二浏览了这家公司的网站，并联系这家公司的前雇员进行置评。周三，这家公司的网站已无法访问。

斯诺登写道，自己喜欢紫色太阳镜，并对巴尔的摩金莺棒球队赞不绝口。

斯诺登在他的个人主页上写道，他喜欢在网上玩角色扮演游戏(RPG)。

他还开玩笑地说，他成为网站编辑完全是因为被一群艺术家和“美丽性感的年轻女孩”所“胁迫”。

斯诺登说，他喜欢玩广受欢迎的格斗电玩游戏铁拳(Tekken)。斯诺登的一名同事在网站中写道，他的技术是如此超群，以至于他在2002年的美国动漫大会(Anime USA convention)上吸引了大批“粉丝”。“他往往自然而然地会成为一缕阳光，一丝灵感。他还是个很好的倾听者，他渴望帮助人们提升自己。”（完）