奥地利称未搜查玻利维亚总统专机

路透维也纳7月7日 - 奥地利总统菲舍尔（Heinz Fischer）称，奥地利官员并未搜查玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）的专机。

菲舍尔告诉《信使报》（Kurier），上周二确实有一名机场官员登上了莫拉莱斯的专机，以确认专机为何报告技术问题并降落，但并未进行正式检查。

菲舍尔此番表态，看来是为了澄清围绕莫拉莱斯遭遇的不同说法。

本月稍早，莫拉莱斯乘专机从莫斯科回国，可能因被怀疑飞机上搭载了斯诺登（Edward Snowden），途中遭遇多个欧洲国家拒绝过境，此后玻利维亚表示强烈抗议。斯诺登是美国国家安全局承包商前雇员，因披露美国机密网络监控项目而被美国通缉。

报道引述菲舍尔的话称：“飞机降落后，机场一名工作人员去找这架飞机或飞行员，询问究竟是什么样的技术问题。”

“这名奥地利官员被告知问题已修复，他当时看到飞机是空的，并没有去看座位底下。没有进行正式的检查，但在飞机上确实没看到其他人。”

当被追问这是否意味着奥地利没有搜查这架飞机时，他说：“没有进行司法义上的搜查。根据国际法，也没有理由这么做。总统专机属于‘他的领地’，不能随便搜查。”

玻利维亚周六正式表态，愿为斯诺登提供庇护，此前委内瑞拉和尼加拉瓜已作出类似表态。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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