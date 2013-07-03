法葡不许玻利维亚总统专机过境 或因怀疑搭载斯诺登

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透拉巴斯7月2日 - 玻利维亚称，该国总统莫拉莱斯的专机周二被迫降落在奥地利，因法国和葡萄牙不允许其专机过境，法葡看来是因为怀疑斯诺登在这架飞机上。
美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）因披露美国机密网络监控项目，正遭到美国通缉。
玻利维亚外长乔克万卡（David Choquehuanca）愤怒指责法葡两国罔顾莫拉莱斯的生命安全，并坚称斯诺登不在莫拉莱斯专机上。
乔克万卡对记者表示，周二莫拉莱斯乘坐玻利维亚政府专机从俄罗斯回国，而葡萄牙和法国突然取消飞机过境许可，迫使飞机紧急降落在维也纳。
“他们（法国和葡萄牙）表示这是技术问题，但在听取有关当局的解释后，我们发现他们似乎是担心斯诺登先生在这架飞机上……这毫无依据，我们不知道谁制造了这个谎言，”他说。
“我们要表示愤怒，因为这令总统先生的生命安全受到威胁。”
莫拉莱斯本周在俄罗斯参加了一个能源会议，而他曾表示，如果收到请求，会考虑给予斯诺登庇护。
玻利维亚国防部长萨韦德拉（Ruben Saavedra）称，葡萄牙不许莫拉莱斯专机降落，以及法国不允许其专机飞过法国领空，可能是美国国务院在幕后发挥了作用。（完）
编译：王凤昌 发稿：朱淑珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透布鲁塞尔3月28日 - 欧洲议会成员希望告诉英国人，在英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三稍晚启动为期两年的退欧进程之后，英国人还可以改变主意，留在欧盟。
路透华盛顿3月28日 - 美国共和党控制的众议院监管与政府改革委员会(House of Representatives Committee on Oversight and Government Reform)周二批准一项议案，允许国会审查美国联邦储备委员会(美联储，FED)货币政策。美联储决策者反对这一提议，但该提议是否获得最终批准还不好说。