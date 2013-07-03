法葡不许玻利维亚总统专机过境 或因怀疑搭载斯诺登

路透拉巴斯7月2日 - 玻利维亚称，该国总统莫拉莱斯的专机周二被迫降落在奥地利，因法国和葡萄牙不允许其专机过境，法葡看来是因为怀疑斯诺登在这架飞机上。

美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）因披露美国机密网络监控项目，正遭到美国通缉。

玻利维亚外长乔克万卡（David Choquehuanca）愤怒指责法葡两国罔顾莫拉莱斯的生命安全，并坚称斯诺登不在莫拉莱斯专机上。

乔克万卡对记者表示，周二莫拉莱斯乘坐玻利维亚政府专机从俄罗斯回国，而葡萄牙和法国突然取消飞机过境许可，迫使飞机紧急降落在维也纳。

“他们（法国和葡萄牙）表示这是技术问题，但在听取有关当局的解释后，我们发现他们似乎是担心斯诺登先生在这架飞机上……这毫无依据，我们不知道谁制造了这个谎言，”他说。

“我们要表示愤怒，因为这令总统先生的生命安全受到威胁。”

莫拉莱斯本周在俄罗斯参加了一个能源会议，而他曾表示，如果收到请求，会考虑给予斯诺登庇护。

玻利维亚国防部长萨韦德拉（Ruben Saavedra）称，葡萄牙不许莫拉莱斯专机降落，以及法国不允许其专机飞过法国领空，可能是美国国务院在幕后发挥了作用。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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