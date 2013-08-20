《卫报》记者誓言要公开更多机密文件 回应同性伴侣机场遭扣

路透里约热内卢8月19日（记者 Pedro Fonseca） - 最早公开斯诺登事件的英国《卫报》记者格伦·格林沃尔德（Glenn Greenwald）周一誓言要公开更多机密文件，并称英国会“后悔”扣留他的同性伴侣大卫·米兰达（David Miranda）长达九小时。

英国当局周日根据反恐法律，在米兰达通过伦敦希思罗机场时对他实施扣留。

现年28岁的米兰达是巴西公民，他称自己被问询长达九小时，然后被释放，他的笔记本电脑、手机和存储卡被没收。

格林沃尔德称，英国当局扣留米兰达的目的是对他进行恫吓，以阻止他进一步公开斯诺登披露的美国监控项目的机密文件。

斯诺登曾给了格林沃尔德大约1.5-2万份文件，这些文件中有美国国家安全局监控项目的详情。

被问及米兰达遭扣留一事是否会阻止他今后报道这些事情时，格林沃尔德表示情况会恰恰相反。

“从现在开始，我会在报道中变得更激进，我会公开更多文件，也会公开关于英国的文件。我手头有大量有关英国间谍系统的文件，我认为他们将会为他的所作所为感到抱歉，”格林沃尔德在里约热内卢机场用葡萄牙语对记者说。他到机场来接回到巴西的米兰达。

格林沃尔德随后对路透发电邮称，葡萄牙语“arrepender”应当被翻译为“后悔”，而非“抱歉”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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