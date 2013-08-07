《卫报》记者称将披露更多美国监控计划机密文件

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透巴西利亚8月6日(记者 Anthony Boadle) - 最早公开斯诺登事件的英国《卫报》记者格伦·格林沃尔德(Glenn Greenwald )计划在“未来10天左右”就美国的秘密互联网监控计划披露更多情况。
格林沃尔德在巴西的一场国会听证会上表示：“我们迄今已经公开的文件只是应该公开文件的很少一部分。”巴西正在调查美国对该国的互联网监控。
他用葡萄牙语说：“未来肯定会公开更多关于美国政府间谍行动及他们如何入侵巴西和拉美通讯的文件。”
这位住在里约热内卢的《卫报》专栏作家表示，他还聘请专家帮助他解读斯诺登给他的关于美国国家安全局的1.5万-2万份机密文件。他说，有的文件“长而复杂，阅读需要时间。”
格林沃尔德对路透表示，他不相信维基解密从斯诺登那里拿到了机密文件，称只有他自己和纪录片制片人劳拉·鲍伊特拉斯(Laura Poitras)有完整的机密材料。
格林沃尔德表示，斯诺登很高兴离开俄罗斯谢列梅捷沃机场，也对此次引发世界性的关于互联网隐私和美国机密监控计划的讨论感到欣慰。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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