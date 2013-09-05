巴西总统对私人通讯被监控怒不可遏 要求美国公开道歉

路透圣保罗9月4日（记者 Brian Winter） - 巴西一名高官周三对路透表示，巴西总统罗塞夫对其私人通讯遭美国政府监控的报道极为愤怒，可能取消原定对白宫的访问，并将与美国的经贸关系降级，除非美国公开道歉。

巴西媒体环球电视台（TV Globo）周日报道称，美国国家安全局对罗塞夫和墨西哥总统涅托的电邮、电话和短信都进行了监控。该报道是基于美国国家安全局承包商前雇员斯诺登所泄露的文件。

罗塞夫原定下月对华盛顿进行正式国事访问，与美国总统奥巴马会面，讨论价值可能达40亿美元的喷气战斗机合约，探讨原油和生物燃料技术合作以及其他商业协议等。

罗塞夫的此次访问是奥巴马今年发出的唯一一份国事访问邀请，意在彰显最近两国关系的改善，以及巴西在过去十年来成长为一个重要经济体及区域大国。

这位要求匿名的官员称，罗塞夫对美方迄今对环球电视台报道的反应感到非常受辱，她准备取消国事访问，并采取惩罚性措施，包括不考虑购买F-18超级大黄蜂战机。

“她怒不可遏，”该官员称，“这是很大、很大的危机……必须进行道歉，而且要公开道歉，若没有这些，她基本上不会在10月份去访问华盛顿。”

奥巴马和罗塞夫均计划参加本周在俄罗斯圣彼得堡举行的二十国集团会议。但据上述官员透露，截至周三下午，尚无两位领导人准备举行双边会议的计划。（完）

编译：程芳 发稿：王燕焜

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