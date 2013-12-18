巴西称目前不考虑给予斯诺登庇护

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路透巴西利亚12月17日 - 巴西表示，不会考虑给予斯诺登庇护，即便此前斯诺登曾表示愿帮助巴西调查美国国家安全局(NSA)监控巴西总统和民众一事。

巴西外交部一名发言人称，自从斯诺登6月份抵达莫斯科以来，巴西政府并未收到斯登正式的庇护申请。发言人表示，没有正式的请求，政府不会考虑给予庇护。

巴西《圣保罗页报》(Folha De Sao Paulo)和社交媒体周二公布的一封信函显示，斯诺登提出与巴西一调查组合作调查他今年早些时候曝出的NSA网络监控项目。

与此同时，一家名为Avaaz的公开请愿网站发起了一项网上签名活动，敦促巴西总统罗塞夫给予斯诺登庇护。

斯诺登在《致巴西人民的公开信》中称，他愿意协助巴西国会调查NSA监控项目。

他在信中写道：“我已经表达出愿以合适且合法的方式进行协助，但不幸的是，美国政府竭力限制我这样做。”

斯诺登目前藏身于俄罗斯，他目前的短期庇护到明年8月到期。斯诺登此前曾向巴西等国申请庇护，但巴西对此请求未作出回应。尽管斯诺登在公开信中没有再次提出庇护申请，但他表示，与巴西当局的任何合作都取决于庇护本身。

斯诺登写道：“在任何国家为我提供永久性政治庇护之前，美国政府都将继续干涉我发表言论的能力。” (完)