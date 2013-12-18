巴西称目前不考虑给予斯诺登庇护

国际油市：亚洲燃料油现货价差升至四周高位，受益于库存下降
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
(本文由路透中文网编译并提供)
路透巴西利亚12月17日 - 巴西表示，不会考虑给予斯诺登庇护，即便此前斯诺登曾表示愿帮助巴西调查美国国家安全局(NSA)监控巴西总统和民众一事。
巴西外交部一名发言人称，自从斯诺登6月份抵达莫斯科以来，巴西政府并未收到斯登正式的庇护申请。发言人表示，没有正式的请求，政府不会考虑给予庇护。
巴西《圣保罗页报》(Folha De Sao Paulo)和社交媒体周二公布的一封信函显示，斯诺登提出与巴西一调查组合作调查他今年早些时候曝出的NSA网络监控项目。
与此同时，一家名为Avaaz的公开请愿网站发起了一项网上签名活动，敦促巴西总统罗塞夫给予斯诺登庇护。
斯诺登在《致巴西人民的公开信》中称，他愿意协助巴西国会调查NSA监控项目。
他在信中写道：“我已经表达出愿以合适且合法的方式进行协助，但不幸的是，美国政府竭力限制我这样做。”
斯诺登目前藏身于俄罗斯，他目前的短期庇护到明年8月到期。斯诺登此前曾向巴西等国申请庇护，但巴西对此请求未作出回应。尽管斯诺登在公开信中没有再次提出庇护申请，但他表示，与巴西当局的任何合作都取决于庇护本身。
斯诺登写道：“在任何国家为我提供永久性政治庇护之前，美国政府都将继续干涉我发表言论的能力。” (完)
编译 靳怡雯 审校 王凤昌
路透迪拜3月30日 - 亚洲燃料油市场人气周四改善，此前官方数据显示新加坡燃料油库存降至六周低位，提振了现货价差，并使近月380-cst燃料油跨月正价差缩窄。
路透新加坡3月30日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周四从三周高位下跌1.7%，至每桶11.58美元，但现货价差较新加坡报价略微升水，反应需求旺盛。
路透3月30日 - 越南股市周四触及逾九年最高收位，日常消费类股领涨，由于缺乏推动市场的宏观经济因素，其他东南亚股市呈区间走势。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.1%。 越南股市 涨0.5%，收于2008年2月以来最高收位，今年迄今累计涨8.9%。 海鲜加工商Nam Viet Corp 劲扬16.4%，Vietnam Dairy Products JSC 升1.6%。 泰国股市 涨0.3%，受材料和地产类股涨势带动。 菲律宾股市 微升，工业和非必需性消费类股为大盘贡献了多数涨幅。 新加坡股市 收低0.4%，受工业和地产类股跌势拖累。 马来西亚股市 略微收低。 印尼股市 收盘持平。 涨跌 当