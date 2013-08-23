英国在中东设有秘密监控基地--报道

路透伦敦8月23日(记者 Costas Pitas) - 《独立报》周五报道称，英国在中东地区设有一家秘密监控基地，以截获大量电话、邮件和互联网通讯，并与美国情报机构分享这些内容。

报道援引斯诺登披露的文件称，该监控基地是英国价值10亿英镑的全球窃听项目的一部分。该项目旨在截获电子通讯内容。

斯诺登的泄密引发了一场全球性的监控丑闻，使得美国总统奥巴马与俄罗斯产生摩擦，也促使英国首相卡梅伦的顾问要求《卫报》上交秘密材料。

《独立报》称，英国政府利用通过中东地区的水下光缆窃取情报。该报未提及他们是如何从斯诺登的文件中获得这些信息。

从监控基地收集的数据随后会传递到位于英格兰切尔滕纳姆的英国政府通讯总部(GCHQ)，并与美国国家安全局共享。但《独立报》称他们不会披露该监控基地的具体位置。

“9·11”恐怖袭击事件以后，西方情报机构竞相改善其对中东地区的通讯监控。

《独立报》称，英国在中东的监控基地是在前英国外交大臣大卫·米利班德(David Miliband)在职期间设立。米利班德在2007-2010年担任英国外交大臣。(完)

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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