美参议员寻求就斯诺登事件向厄瓜多尔施压

路透华盛顿6月26日（记者 Doug Palmer/Patricia Zengerle） - 美国参议院外交关系委员会主席梅南德兹（Robert Menendez）周三称，若厄瓜多尔向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）提供政治避难，他将寻求结束对厄瓜多尔的贸易优惠待遇。

他说：“我们的政府不会奖励那些有不良行为的国家。”

斯诺登仍藏身莫斯科机场，等待厄瓜多尔对其避难申请的决定。美国希望能将斯诺登引渡回国，接受多项指控。

梅南德兹并敦促俄罗斯勿为斯诺登提供藏身之所，并将其交给美国。

厄瓜多尔基于普惠制项目商品免税进入美国市场的待遇将于7月31日到期，梅南德兹称将带头阻止此项优惠待遇续期。

他还表示将阻止《安第斯贸易促进和根除毒品法案》续期，该法案也将于下月末到期。基于该项目，厄瓜多尔2012年向美国出口了54亿美元石油、1.66亿美元切花、1.22亿美元水果和蔬菜，以及8,000万美元金枪鱼。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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