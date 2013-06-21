（修正）独家：NSA承包商曾质疑斯诺登简历 但仍决定录用

6月16日在香港拍到的电视中播放斯诺登镜头的图片。 REUTERS/Bobby Yip

(修正原文标题)

路透华盛顿6月20日(记者 Mark Hosenball) - 了解详情的一名消息人士周四表示，国家安全局(NSA)承包商Booz Allen Hamiltond的招聘人员在爱德华·斯诺登提交的简历中发现可能有不符之处，但该公司依然聘用了斯诺登。

这名消息人士称，在斯诺登说服招聘人员关于他的教育背景属实后，他于今年春天被公司录用。斯诺登以外包服务人员身份在国家安全局在夏威夷的一处机构中担任系统管理人。

尚不确切清楚斯诺登简历中的什么内容让Booz Allen Hamilton的招聘人员质疑斯诺登的背景。目前不清楚的还有他是如何说服招聘人员。

斯诺登的披露也加大了外界对美国政府雇用48万余名外包服务人员的质疑。这些外包服务人员拥有查阅最高机密的安全许可。此事也增加了外界对政府及其承包商如何筛选这些服务人员的疑虑。

这些担忧成为周四一场参议院委员会听证会的重点，参议员就承包商在招聘高级别安全职位人员时如何审查候选人一事拷问美国政府人力办公室代表。

听证会上的证词显示，Booz Allen Hamilton或许不是唯一一个忽略斯诺登背景中预警信号的单位。

在他被Booz Allen Hamilton录用前，USIS也对斯诺登的背景进行过调查。这是一家总部位于弗吉尼亚的调查公司，受雇于美国政府对潜在雇员和外包服务人员进行背景核查。根据USIS等公司的报告，国家安全局决定是否给予外包服务人员发放安全许可。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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