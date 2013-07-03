各国对斯诺登提交避难申请的反应

路透伦敦7月2日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登已向十多个国家申请政治避难。

现年30岁的斯诺登目前滞留在莫斯科谢列梅捷沃机场的中转区域。他没有合法的旅行证件，但已通过一名法律代表向多个国家提交避难申请。

以下是维基解密公布的斯诺登申请避难的国家名单以及他们迄今的反应。

直接拒绝的国家：巴西、芬兰、德国、印度和波兰

需在本国领土提出申请才有效：奥地利、厄瓜多尔、冰岛、爱尔兰、挪威、西班牙和瑞士

原则上同意的国家：委内瑞拉（还没有正式决定，但总统表达了支持意愿）

尚未表态的国家：玻利维亚、中国、古巴、法国、意大利、荷兰、尼加拉瓜和俄罗斯

根据克里姆林宫的消息，斯诺登已撤销对俄罗斯的避难申请。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。