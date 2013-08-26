俄媒称斯诺登被困莫斯科机场系因古巴拒绝接纳

路透莫斯科8月26日 - 俄罗斯媒体《Kommersant》周一报道称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登被困莫斯科谢列梅捷沃机场中转区，是因为古巴称不会让斯诺登从俄罗斯飞往该国。

斯诺登因曝光美国政府的监控项目遭到通缉，他于6月23日离开香港飞抵莫斯科，并在随后一天计划从谢列梅捷沃机场飞往哈瓦那。

斯诺登还预定了当天航班的座位，但却未在航班上现身，之后在谢列梅捷沃机场被困近六周，最终获准在俄罗斯避难一年。

《Kommersant》援引包括一位接近美国国务院消息人士在内的多位消息人士称，斯诺登被困谢列梅捷沃机场的原因是，古巴在最后时刻告诉官员不要让斯诺登登上俄罗斯航空（Aeroflot）的航班。

报道称，古巴迫于美国的压力改变了主意。

报道还称，斯诺登曾在俄罗斯驻香港领事馆呆过两天，以宣布他经莫斯科飞往拉美的意图。

“他（斯诺登）的路线选择和求援请求完全出乎我们的意料，我们没有邀请他，”报道援引一位俄罗斯政府消息人士称。

路透无法立即证实上述报道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。