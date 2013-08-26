俄媒称斯诺登被困莫斯科机场系因古巴拒绝接纳

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透莫斯科8月26日 - 俄罗斯媒体《Kommersant》周一报道称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登被困莫斯科谢列梅捷沃机场中转区，是因为古巴称不会让斯诺登从俄罗斯飞往该国。
斯诺登因曝光美国政府的监控项目遭到通缉，他于6月23日离开香港飞抵莫斯科，并在随后一天计划从谢列梅捷沃机场飞往哈瓦那。
斯诺登还预定了当天航班的座位，但却未在航班上现身，之后在谢列梅捷沃机场被困近六周，最终获准在俄罗斯避难一年。
《Kommersant》援引包括一位接近美国国务院消息人士在内的多位消息人士称，斯诺登被困谢列梅捷沃机场的原因是，古巴在最后时刻告诉官员不要让斯诺登登上俄罗斯航空（Aeroflot）的航班。
报道称，古巴迫于美国的压力改变了主意。
报道还称，斯诺登曾在俄罗斯驻香港领事馆呆过两天，以宣布他经莫斯科飞往拉美的意图。
“他（斯诺登）的路线选择和求援请求完全出乎我们的意料，我们没有邀请他，”报道援引一位俄罗斯政府消息人士称。
路透无法立即证实上述报道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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