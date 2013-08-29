古巴前领导人发文赞赏斯诺登 斥责俄媒报导系“诽谤”

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哈瓦那8月28日 - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周三炮轰俄罗斯媒体《Kommersant》，称该报关于古巴迫于美国压力阻挠爱德华 ·斯诺登经本国前往拉美的报导系“谎言”和“诽谤”。
卡斯特罗于2006年退休，此后很少出现在公众视野或发布公开言论。
在古巴官媒刊登的专栏文章中，他对斯诺登表示赞赏，同时斥责美国的间谍行为令人厌恶。
“显然，美国一直试图向古巴施压……但（古巴）54年来一直在抵抗和自卫，没有停歇过，只要有必要，（古巴）还会继续这么做，”他写道。
《Kommersant》援引包括一位接近美国国务院消息人士在内的多位消息人士称，斯诺登被困莫斯科谢列梅捷沃机场的原因是，古巴在最后时刻告诉官员不要让斯诺登登上俄罗斯航空（Aeroflot）的航班。
该报导称，古巴迫于美国的压力改变了主意。
卡斯特罗在文章中抨击《Kommersant》是一家以“反革命”且“唯利是图”而闻名的报纸。
“我对斯诺登勇敢且公正的披露行为表示赞赏，”他写道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。