古巴前领导人发文赞赏斯诺登 斥责俄媒报导系“诽谤”

(本文由路透中文网编译提供)

路透哈瓦那8月28日 - 古巴前领导人菲德尔·卡斯特罗周三炮轰俄罗斯媒体《Kommersant》，称该报关于古巴迫于美国压力阻挠爱德华 ·斯诺登经本国前往拉美的报导系“谎言”和“诽谤”。

卡斯特罗于2006年退休，此后很少出现在公众视野或发布公开言论。

在古巴官媒刊登的专栏文章中，他对斯诺登表示赞赏，同时斥责美国的间谍行为令人厌恶。

“显然，美国一直试图向古巴施压……但（古巴）54年来一直在抵抗和自卫，没有停歇过，只要有必要，（古巴）还会继续这么做，”他写道。

《Kommersant》援引包括一位接近美国国务院消息人士在内的多位消息人士称，斯诺登被困莫斯科谢列梅捷沃机场的原因是，古巴在最后时刻告诉官员不要让斯诺登登上俄罗斯航空（Aeroflot）的航班。

该报导称，古巴迫于美国的压力改变了主意。

卡斯特罗在文章中抨击《Kommersant》是一家以“反革命”且“唯利是图”而闻名的报纸。

“我对斯诺登勇敢且公正的披露行为表示赞赏，”他写道。（完）