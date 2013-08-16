斯诺登早在戴尔任职期间已开始下载机密资料--消息人士

路透华盛顿8月15日（记者 Mark Hosenball） - 据美国官员和熟悉情况的消息人士称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登早在2012年4月在戴尔DELL.O工作期间就已经开始下载政府网络监控项目文件。这比之前报道的时间要早几乎一年。

斯诺登于2009年至今年年初在戴尔工作，随后进入美国国家安全局承包商博思艾伦(BAH.N)工作。

要求匿名的消息人士称，斯诺登在戴尔工作期间，曾下载了美国国家安全局和英国政府通讯总部监听项目的资料，还在当时留下了读取这些文件的电子记录。

戴尔发言人David Frink拒绝对斯诺登在戴尔工作期间的任何事宜发表评论，并称戴尔“客户（想必是美国国家安全局）”要求戴尔不要公开谈论斯诺登。

鉴于斯诺登曝光美国互联网和电话监控项目的时间是今年6月，这令他在博思艾伦为期三个月的工作成了关注焦点，而他在戴尔工作的那段时间则被忽略。

斯诺登曾称，他离开戴尔去博思艾伦工作，就是为了获取之后可能已经泄露给媒体的顶级机密文件。斯诺登是在今年3月晚些时候进入博思艾伦工作的。

两名美国官员称，对斯诺登活动进行的调查证实，斯诺登在戴尔工作时就开始下载敏感资料。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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