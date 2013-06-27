斯诺登仍在俄机场 厄瓜多尔需数月时间决定是否接纳其避难

路透莫斯科6月26日（记者 Alessandra Prentice/Steve Gutterman） - 美国国家安全局前承包商雇员爱德华·斯诺登周三依然藏身在莫斯科谢列梅捷沃机场过境区，而美国同俄罗斯可能就斯诺登的命运展开旷日持久的争论。

斯诺登提出前往厄瓜多尔避难，不过厄瓜多尔表示需要数月时间才能决定是否接纳斯诺登，已要求美国政府出具可引渡斯诺登的理由。

斯诺登本月曝光美国政府机密监控项目后逃往香港，并于上周日飞抵莫斯科。

斯诺登抵达莫斯科后，一直没有在过境区看到过他。不过过境区一家酒店的一名前台接待员称，斯诺登周日看过该酒店的价格，然后离开了。

俄罗斯总统普京否认斯诺登正在接受俄罗斯情报部门的询问，称美国指控俄罗斯协助斯诺登纯属“一派胡言”。

没有迹象显示斯诺登周三登记飞离俄罗斯的转机航班。

“他们今天不飞，未来三天也不会，”俄罗斯航空（Aeroflot）在谢列梅捷沃机场过境区服务台的一名代表被问及斯诺登及其法律顾问Sarah Harrison是否将要离开时说道。“系统中没有他们的名字。”

美国国防部长哈格尔（Chuck Hagel）周三称，斯诺登向媒体披露美国机密监控项目属于严重违法行为，令美国的国安安全受到破坏。哈格尔再次呼吁俄罗斯向美国移交斯诺登。

“我希望俄罗斯方面做正确的事情，”哈格尔在五角大楼的新闻发布会上说。他还补充说俄罗斯方面显然还未作出最终决定。

普京称俄罗斯不会把斯诺登引渡到美国。俄罗斯方面宣称斯诺登仍在过境区，表明该国仍维持斯诺登没有正式进入俄罗斯境内的立场，如果斯诺登进入俄罗斯境内，将导致纠纷上升到另一个层面。

此外，厄瓜多尔外长巴蒂诺（Richard Patino）暗示，该国可能需要两个月的时间才会对斯诺登的避难申请作出决定。

“我们曾用了两个月的时间作出了让（维基解密创始人 ）阿桑奇（避难）的决定，因此不要预期这次我们会更快地作出决定，”巴蒂诺在吉隆坡说道。

厄瓜多尔代理外长Galo Galarza周三对该国媒体称，厄瓜多尔没有向斯诺登发放临时旅游证件。

阿桑奇此前曾称，厄瓜多尔已向斯诺登授予难民证。

“这一说法并不属实。厄瓜多尔任何领事馆都没有（向斯诺登）发放过任何证件，”Galarza在该国民营电视台Teleamazonas的网站发表评论称。

厄瓜多尔外长巴蒂诺目前正在出访亚洲，外长职务暂由Galarza代理。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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