斯诺登之父称斯诺登可能有条件返美

中国特使抵达韩国 讨论朝鲜可能进行核试验问题
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。
路透华盛顿6月28日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登（Edward Snowden）的父亲称，斯诺登可能自愿回到美国，前提是宪法权利得到保障。
斯诺登的父亲在6月27日致美国司法部长霍尔德的信函中表示，如果一些条件得到满足，“相信”斯诺登会返回美国。这封信是由律师代笔的，路透获悉了内容。
信中称，斯诺登在受审前不应被拘捕或关押，不应该受禁言令限制，并且审判地点应该由斯诺登选择。
斯诺登的父亲周五接受NBC采访时表示，他担心斯诺登被他人操纵，包括维基解密的人。
他对NBC称：“我担心的是围在他身边的人。关于维基解密，如果你看看过去的历史，就会发现他们的重点未必是美国宪法。他们只是尽量多地披露信息。单是这点，就让我感到担心。”
斯诺登的父亲称4月以来就未与斯诺登有过接触。
他说：“我爱他，我希望有机会跟他沟通。我不希望他陷入险境。”
他认为儿子并未犯下叛国罪，但他承认，斯诺登披露联邦监控项目细节确实违反了美国法律。
他说：“他（斯诺登）背叛了美国政府，但我认为他没有背叛美国人民。”（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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