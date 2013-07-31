斯诺登父亲称愿意前往莫斯科见儿子

路透莫斯科7月31日 - 美国情报机构外包商前雇员爱德华·斯诺登的父亲朗尼·斯诺登周三表示，他愿意应联邦调查局的要求飞往莫斯科见自己的儿子，但首先要了解联邦调查局想要什么。

朗尼对俄罗斯国有电视台Russian 24表示，联邦调查局“几周前”曾建议他前往莫斯科与儿子见面。

斯诺登在美国面临间谍罪等多宗指控，他在一个多月前从香港抵达莫斯科Sheremetyevo机场后一直滞留在过境区。

斯诺登的父亲与斯诺登没有直接联络。

“几周前我接到这个建议，我还没有拒绝。”朗尼说道。他表示想先知道联邦调查局希望他做什么。

他表示，认为儿子呆在莫斯科更好。斯诺登被美国注销护照，意味着他无法前往他所青睐的南美庇护地，他已向俄罗斯申请临时避难。

“如果他以后想在俄罗斯度过余生，我会同意。我不反对。如果我是他，我会呆在俄罗斯，我希望俄罗斯会接受他。”朗尼说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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