斯诺登父亲称不会前往莫斯科当“情感工具”

克里姆林宫称俄国有开发银行与特朗普女婿的会议为常规商业行为
路透3月28日 - 俄罗斯克里姆林宫称，特朗普女婿库什纳(Jared Kushner)与俄罗斯国有开发银行Vnesheconombank之间的会议为常规商业交流。
路透莫斯科7月31日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的父亲朗尼·斯诺登（Lonnie Snowden）称，他不会前往莫斯科，充当美国试图劝说斯诺登屈服的“情感工具”。
朗尼对《华盛顿邮报》称，联邦调查局（FBI）的官员无法确保他能获准见到儿子。
“我说‘我希望能够和我儿子交谈……’你们能想办法让我们建立联络吗？他们说‘我们不确定’，”他对该报说。“我说‘等一下，伙计们，我不想坐在停机坪上当你们的情感工具’。”
朗尼此前对俄罗斯国有电视台Russian 24称，联邦调查局“几周前”曾建议他应当前往莫斯科与儿子见面。
斯诺登一个多月前离开香港抵达莫斯科后，一直被困在莫斯科谢列梅捷沃机场的过境区。
斯诺登的父亲与斯诺登没有直接联络。
朗尼称，他觉得斯诺登呆在俄罗斯会更好一些。
“如果他（斯诺登）想在俄罗斯度过余生，我会同意的。我不会反对，”他对Russian 24说道。“如果我是他，我会呆在俄罗斯，我希望俄罗斯能接受他。”
朗尼再次表示，由于“过去五六周发生的事情”，他认为斯诺登在美国不会获得公正审判。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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