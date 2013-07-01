斯诺登之父称斯诺登可能有条件返美

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月28日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)的父亲称，斯诺登可能自愿回到美国，前提是宪法权利得到保障。

斯诺登的父亲在6月27日致美国司法部长霍尔德的信函中表示，如果一些条件得到满足，“相信”斯诺登会返回美国。这封信是由律师代笔的，路透获悉了内容。

信中称，斯诺登在受审前不应被拘捕或关押，不应该受禁言令限制，并且审判地点应该由斯诺登选择。

斯诺登的父亲周五接受NBC采访时表示，他担心斯诺登被他人操纵，包括维基解密的人。

他对NBC称：“我担心的是围在他身边的人。关于维基解密，如果你看看过去的历史，就会发现他们的重点未必是美国宪法。他们只是尽量多地披露信息。单是这点，就让我感到担心。”

斯诺登的父亲称4月以来就未与斯诺登有过接触。

他说：“我爱他，我希望有机会跟他沟通。我不希望他陷入险境。”

他认为儿子并未犯下叛国罪，但他承认，斯诺登披露联邦监控项目细节确实违反了美国法律。

他说：“他（斯诺登）背叛了美国政府，但我认为他没有背叛美国人民。”(完)