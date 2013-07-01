斯诺登之父称斯诺登可能有条件返美

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月28日 - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登(Edward Snowden)的父亲称，斯诺登可能自愿回到美国，前提是宪法权利得到保障。
斯诺登的父亲在6月27日致美国司法部长霍尔德的信函中表示，如果一些条件得到满足，“相信”斯诺登会返回美国。这封信是由律师代笔的，路透获悉了内容。
信中称，斯诺登在受审前不应被拘捕或关押，不应该受禁言令限制，并且审判地点应该由斯诺登选择。
斯诺登的父亲周五接受NBC采访时表示，他担心斯诺登被他人操纵，包括维基解密的人。
他对NBC称：“我担心的是围在他身边的人。关于维基解密，如果你看看过去的历史，就会发现他们的重点未必是美国宪法。他们只是尽量多地披露信息。单是这点，就让我感到担心。”
斯诺登的父亲称4月以来就未与斯诺登有过接触。
他说：“我爱他，我希望有机会跟他沟通。我不希望他陷入险境。”
他认为儿子并未犯下叛国罪，但他承认，斯诺登披露联邦监控项目细节确实违反了美国法律。
他说：“他（斯诺登）背叛了美国政府，但我认为他没有背叛美国人民。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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