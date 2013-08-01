重发-斯诺登父亲称不会前往莫斯科当“情感工具”

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路透莫斯科7月31日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的父亲朗尼·斯诺登（Lonnie Snowden）称，他不会前往莫斯科，充当美国试图劝说斯诺登屈服的“情感工具”。

朗尼对《华盛顿邮报》称，联邦调查局（FBI）的官员无法确保他能获准见到儿子。

“我说‘我希望能够和我儿子交谈……’你们能想办法让我们建立联络吗？他们说‘我们不确定’，”他对该报说。“我说‘等一下，伙计们，我不想坐在停机坪上当你们的情感工具’。”

朗尼此前对俄罗斯国有电视台Russian 24称，联邦调查局“几周前”曾建议他应当前往莫斯科与儿子见面。

斯诺登一个多月前离开香港抵达莫斯科后，一直被困在莫斯科谢列梅捷沃机场的过境区。

斯诺登的父亲与斯诺登没有直接联络。

朗尼称，他觉得斯诺登呆在俄罗斯会更好一些。

“如果他（斯诺登）想在俄罗斯度过余生，我会同意的。我不会反对，”他对Russian 24说道。“如果我是他，我会呆在俄罗斯，我希望俄罗斯能接受他。”

朗尼再次表示，由于“过去五六周发生的事情”，他认为斯诺登在美国不会获得公正审判。(完)