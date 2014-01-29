俄是否为斯诺登泄密推手？美参众两院各执一词

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月28日 - 美国参议院情报委员会主席范因斯坦（Dianne Feinstein）周二称，没有证据显示俄罗斯间谍曾帮助斯诺登窃取美国机密。

范因斯坦在MSNBC TV频道发表的此番言论，与众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）的言论截然不同。

罗杰斯本月早些时候暗示，在斯诺登辞去美国国家安全局承包商的工作前往香港前，俄罗斯曾对他产生过影响。

“我没有这方面影响的信息，也从未看到关于这方面影响的任何证据。我此后问过一些问题，但没有任何结果，”范因斯坦说。

一位熟悉情况的美国高官称，没有证据显示斯诺登被俄罗斯招募或受俄罗斯影响来获取并泄漏美国机密。其他美国安全官员最近几周私下也给出类似的评估。

罗杰斯10天前在电视节目上称，斯诺登去年外逃前可能已与俄罗斯合作。

“这么说吧，我认为他（斯诺登）落入莫斯科一位俄罗斯联邦安全局（FSB）特工之手--爱的臂弯是有原因的，”罗杰斯说。

他还将斯诺登描述成一名“我认为得到过一些帮助的窃贼”。

罗杰斯的发言人Susan Phalen周二称，罗杰斯仍坚持早前的说法。（完）