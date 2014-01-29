俄是否为斯诺登泄密推手？美参众两院各执一词

《汇市简讯》欧洲开盘：法国总统选举初选结果提振欧元
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月28日 - 美国参议院情报委员会主席范因斯坦（Dianne Feinstein）周二称，没有证据显示俄罗斯间谍曾帮助斯诺登窃取美国机密。
范因斯坦在MSNBC TV频道发表的此番言论，与众议院情报委员会主席罗杰斯（Mike Rogers）的言论截然不同。
罗杰斯本月早些时候暗示，在斯诺登辞去美国国家安全局承包商的工作前往香港前，俄罗斯曾对他产生过影响。
“我没有这方面影响的信息，也从未看到关于这方面影响的任何证据。我此后问过一些问题，但没有任何结果，”范因斯坦说。
一位熟悉情况的美国高官称，没有证据显示斯诺登被俄罗斯招募或受俄罗斯影响来获取并泄漏美国机密。其他美国安全官员最近几周私下也给出类似的评估。
罗杰斯10天前在电视节目上称，斯诺登去年外逃前可能已与俄罗斯合作。
“这么说吧，我认为他（斯诺登）落入莫斯科一位俄罗斯联邦安全局（FSB）特工之手--爱的臂弯是有原因的，”罗杰斯说。
他还将斯诺登描述成一名“我认为得到过一些帮助的窃贼”。
罗杰斯的发言人Susan Phalen周二称，罗杰斯仍坚持早前的说法。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
* E-迷你标普500指数期货涨0.8%，日经指数涨1.5%，沪综指跌1.6%，10年期美债收益率报2.31%，西德克萨斯中质油涨0.46%
路透台北4月24日 - 台湾股市周一收在平盘附近。分析师表示，虽然法国总统大选首轮 投票结果出炉，令避险需求降温，但台股受困于第一季季报变数尚待厘清等问题，使得指数 开高走高后面临卖压并一度翻黑，终场几乎以平盘作收。 台湾加权股价指数 微收高0.01%，至9,717.95点，今日高位一度触及9,772.96点 ；今日成交初值 为614.16亿台币，上交易日修正后为711.42亿。 〞企业汇损疑虑要等到5月中旬第一季季报公布后才完全去除，大盘技术面也需要时间 整理。〞兆丰投顾一不具名分析师说。 他指出，大盘仍不脱高档整理格局，欲出现明朗走势可能要等到5月下旬。 安联投信基金经理人廖哲宏则表示，台股这波整理从3月21日开始迄今已逾20天，短期 盘势或有机会出现转折。从近期汇市变化等面向来看，外资要再大幅卖超台股的机率应不大 。 分析师预估，明日台股指数区间料在9,650-9,750点。 市场青睐的法国总统候选人马克龙赢得首轮投票，降低了市场面临
路透法兰克福4月24日 - 瑞士农药和种子集团公司先正达(Syngenta)表示，第一季度营收下滑1%至37.4亿美元，因亚洲玉米种子市场的成长被拉丁美洲杀菌剂和除草剂业务的需求下降所抵消。目前中国化工集团公司正在收购先正达。