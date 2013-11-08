多数德国人赞许斯诺登揭秘行为 但不支持德国为其提供庇护

路透柏林11月7日 -最新民调显示，多数德国人认为揭露美国秘密监听计划的斯诺登是当之无愧的英雄，但对于德国为其提供庇护的支持率要低得多。

德国电视一台(ARD)民调显示，有五分之三的受访者对斯诺登表示钦佩，而14%的人认为斯诺登是罪犯。

但仅有46%的受访者支持德国为斯诺登提供政治庇护，有48%的人反对这一提议。

斯诺登披露的文件显示，美国国家安全局(NSA)曾大规模监听德国民众的手机和电子邮件，这让美德关系陷入严峻的紧张状态。

调查此事的德国议员希望从斯诺登处获得证据，但德国政府明确表示，斯诺登不会得到德国的庇护，因为德国认为斯诺登并非政治迫害的受害者。德国议员表示，他们更有可能在莫斯科听取斯诺登的证词。

ARD民调显示，德国人对美国作为可靠盟国的信任、以及对奥巴马的信任均急剧下滑。奥巴马曾经在德国颇受欢迎。

现在只有35%的人认为美国是可靠的盟国，这比7月份的民调数据下滑了14个百分点。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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