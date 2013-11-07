斯诺登或无望前往德国作证

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林11月6日 - 德国议员周三称，他们可能会设法在莫斯科向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登取证，但不会在斯诺登的身份问题上作出妥协。他们正在负责调查德国总理默克尔手机遭美国监听的问题。

德国政府官员及中左翼党人排除了让斯诺登前往德国的可能性，这或许让斯诺登感到失望。据一名上周曾与斯诺登会面的德国政客称，前者希望前往德国或法国。

“我再次声明，我们将坚持夏季所作决定，即斯诺登先生无权在德国避难，原因是他并非政治难民，”德国内政部长弗里德里希（Hans-Peter Friedrich）说。

“我们现在必须商谈有关情形，即在莫斯科向斯诺登先生取证，从他那儿获得更多信息，如果他还能提供，”他在议会与负责监督情报机构的委员会开会后说。

德国反对党绿党议员Hans-Christian Stroebele上周在莫斯科与斯诺登会面，他称斯诺登愿意前往德国协助调查美国监听一事。

但他指出，斯诺登表示不会在莫斯科向德国方面提供信息，他渴望在俄罗斯一年避难期满后能够在一个“民主”国家避难。

“在他（斯诺登）在俄罗斯避难一年后，他希望在其他地方、在一个法治的民主国家有个安身之所。”Stroebele说补充说，斯诺登希望前往避难的可能是法国、德国或其他地方。（完）