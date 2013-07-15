斯诺登手中文件或成美国“最可怕的噩梦”--《卫报》记者

《卫报》记者格伦·格林沃尔德在接受采访时称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登掌握的危险信息若被披露，将会成为美国“最可怕的噩梦”。格林沃尔德在里约热内卢接受阿根廷《民族报》采访时称，“斯诺登掌握有足够信息，可立刻对美国政府造成伤害，他比其他任何人掌握的信息都多。”格林沃尔德是首个公布斯诺登曝光文件的记者。路透