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路透中文国际短讯 | 2013年 7月 15日 星期一 14:27 BJT

斯诺登手中文件或成美国“最可怕的噩梦”--《卫报》记者

《卫报》记者格伦·格林沃尔德在接受采访时称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登掌握的危险信息若被披露，将会成为美国“最可怕的噩梦”。格林沃尔德在里约热内卢接受阿根廷《民族报》采访时称，“斯诺登掌握有足够信息，可立刻对美国政府造成伤害，他比其他任何人掌握的信息都多。”路透
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