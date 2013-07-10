《卫报》记者称斯诺登很可能接受委内瑞拉庇护

路透里约热内卢7月9日(记者 Paulo Prada) - 最早披露斯诺登所掌握机密文件的《卫报》美国籍记者兼专栏作家格伦·格林沃尔德(Glenn Greenwald)表示，美国国家安全局前承包商雇员斯诺登很可能接受委内瑞拉的政治庇护，以逃避美国的起诉。

在周二结束与斯诺登的网上聊天后，格林沃尔德随即接受了采访。他表示，在三个向斯诺登提出庇护承诺的拉美国家中，委内瑞拉是最有可能保证斯诺登安全的一个，特别是美国正向其他国家施压，要求他们不要接纳斯诺登。

格林沃尔德表示，尼加拉瓜和玻利维亚也表示将接收斯诺登，但委内瑞拉能更好地保证斯诺登从莫斯科飞往拉美之行的安全，并保护他落地后的安全。“他们的国家面积更大、力量更强大，也更富裕，在国际事务中有一定影响力。”

维基解密周二早些时候表示，斯诺登‘奔向自由’（Flight of Liberty）活动将在周三启动。

格林沃尔德表示，危机解决方案依然不明朗，因而此事可能会持续“数日、也可能是数小时，数周。”

格林沃尔德表示，他的看法是在与斯诺登近期联系后基于有根据的猜测而作出的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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