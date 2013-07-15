斯诺登手中文件或成美国“最可怕的噩梦”--《卫报》记者

路透布宜诺斯艾利斯7月13日 - 英国《卫报》记者格伦·格林沃尔德（Glenn Greenwald）在接受采访时称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登掌握的危险信息若被披露，将会成为美国“最可怕的噩梦”。

格林沃尔德在里约热内卢接受阿根廷《民族报》（La Nacion）采访时称，美国政府在追捕斯诺登一事上应当谨慎行事。上述采访内容是在周六发布的，格林沃尔德是首个公布斯诺登曝光文件的记者。

“斯诺登掌握有足够信息，可立刻对美国政府造成伤害，他比其他任何人掌握的信息都多，”他在采访中说道。

“美国政府应当祈求斯诺登一切安好，因为他若遭遇不测，所有信息都将会被披露，那将会成为美国最可怕的噩梦。”

斯诺登曝光美国秘密监控项目后被美国政府指控犯有间谍罪，他自6月23日以来一直滞留在莫斯科一机场，目前正在寻求获得俄罗斯庇护，直到他能找到前往拉美的安全通道。拉美多个国家已决定向他提供庇护。

格林沃尔德之前曾对路透表示，斯诺登很可能接受委内瑞拉的庇护邀请。

美国政府已经敦促其他国家不要向斯诺登提供安全通道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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