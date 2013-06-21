冰岛商人称已备妥接斯诺登赴冰岛的飞机

路透雷克雅未克6月20日 - 与维基解密有关联的冰岛商界人士席格文森(Olafur Vignir Sigurvinsson)表示，他已备妥一架私人飞机，若冰岛政府批准爱德华·斯诺登的避难请求，飞机即可接斯诺登来冰岛。

席格文森对路透表示：“我们这边已经万事俱备，现在只等冰岛内政部确认。”席格文森是DataCell的主管，该公司向维基解密提供支付服务。

“我们在中国已经准备好了一架私人飞机，如果我们得到冰岛内政部的积极回应，明天就可以接斯诺登过来。我们需要确认他获准避难，且不会被引渡到美国。我们最希望的是他还能够获得冰岛公民身份。”

路透未能立即联系到维基解密发言人和冰岛政府就此置评。

本周早些时候，维基解密发言人拉芬森(Kristinn Hrafnsson)表示，一名代表斯诺登的中间人已与他接触，寻求在冰岛避难。

冰岛政府证实收到了来自拉芬森的信息，但不愿透露是否会批准斯诺登的避难请求。

冰岛议员约斯多蒂尔（Birgitta Jonsdottir）表示，斯诺登要前往冰岛，唯一办法就是取得冰岛的公民身份。

斯诺登曾提到过，冰岛可能会是他的一个避难所。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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