斯诺登寻求冰岛公民身份遇阻

美国热股：必和必拓拒绝维权投资者的改革建议，盘初跌近3%
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雷克雅未克7月5日 - 冰岛议员周五称，国会投票决定暂时不讨论斯诺登（Edward Snowden）寻求该国公民身份的问题，这意味着斯诺登的选项减少。斯诺登是美国国家安全局承包商前雇员，因披露美国机密监控项目而被美国通缉。
冰岛方面消息传出后，维基解密宣布斯诺登进一步向另外六个国家申请避难，之前斯诺登已向十多个国家寻求庇护。
维基解密在其Twitter页面称，不能透露具体是哪些国家，因担心“美国企图干预”。
冰岛议员Birgitta Jonsdottir称，六名议员周四提交一份同意授予斯诺登公民身份的提案，但国会多数成员反对将该提案纳入讨论议程。周五起国会就进入休假期，要到9月才会恢复工作。
Jonsdottir说：“斯诺登已正式申请公民身份，但现在看来不会有什么结果。我们甚至不能就此进行投票。”
斯诺登寻求庇护的多数国家都表示，他必须到了相关国家领土，才能受理他的避难申请。
斯诺登寻求冰岛给予其公民身份。根据冰岛法律，国会可以批准授予外国人公民身份。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
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