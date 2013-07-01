阿桑奇称斯诺登手中信息会继续披露

6月10日拍到的香港美丽华酒店酒店，29岁的前中情局人员斯诺登稍早入住这家酒店，不过在周一下午退房，目前下落不明。 REUTERS/Bobby Yip

路透华盛顿6月30日（记者 Deborah Charles） - 维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）周日称，爱德华·斯诺登（Edward Snowden）表示不管自己发生什么，他所掌握的美国监控项目信息将会继续公布。

阿桑奇对美国注销斯诺登护照的做法予以指责，称这并不能阻止斯诺登所掌握的机密文件公诸于世。

“在眼下这个阶段，无法阻止公布（文件），”阿桑奇在接受美国广播公司（ABC）《This Week》节目采访时说道。“（我们）采取了诸多准备措施，以确保斯诺登先生不受任何国家胁迫而停止公布进程。”

当被问及维基解密是否拥有这些机密文件时，阿桑奇没有直接回复。

最早披露斯诺登所掌握机密文件的《卫报》记者Glenn Greenwald上周称，斯诺登对他所掌握文件的副本加密处理后进行了散布，以防遭遇不测。

Greenwald对《The Daily Beast》称，持有者“还无法打开这些文件，因为进行过高度加密处理，他们没有密码”。但他指出，“斯诺登告诉我，如果他发生任何事情，这些人将能获得完整文件。”

阿桑奇称，美国注销斯诺登的护照，导致斯诺登被困在俄罗斯。

“这真的是（美国）国务院想要的结果？”阿桑奇发问道。他还称，尽管“斯诺登先生不犯有任何罪过”，但却已被美国当局放在“绞肉机”上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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