斯诺登避难选择越来越少 委总统称他值得“全世界保护”

路透莫斯科7月2日（记者 Alissa de Carbonnel/Alexei Anishchuk） - 委内瑞拉总统马杜罗周二称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登因披露美国“棱镜”监控项目而值得“全世界保护”。

斯诺登因披露“棱镜”项目被美国指控犯有间谍罪，他已向十几个国家申请政治避难。

现年30岁的斯诺登目前滞留在莫斯科谢列梅捷沃机场的过境区，由于没有合法的旅行证件和离开机场所需的俄罗斯签证，他无法飞往希望前往的拉美国家。

在离开香港抵达莫斯科的九天中，斯诺登一直保持沉默，但他在周一打破沉默发表言论挑战美国政府，称他有发布更多关于“棱镜”项目信息的自由。

这排除了他将长期滞留俄罗斯的可能性。普京发言人称，斯诺登已经撤销了向俄罗斯提出的政治避难申请。

一些国家纷纷否认接到过斯诺登的避难申请，但委内瑞拉出面称，是该停止呵斥“为人类做过十分重要事情的”斯诺登的时候了。

“他（斯诺登）值得全世界保护。他还没有向我们申请（避难）。当他申请时，我们会给出我们的答案，”马杜罗在访问俄罗斯期间对路透记者说道。

马杜罗称，如果斯诺登向委内瑞拉申请避难，他可能会予以考虑。

斯诺登事件令美国总统奥巴马颇为尴尬，奥巴马已向多个国家明确表示，如果他们允许斯诺登避难，则会承担后果。

英国《卫报》周一援引厄瓜多尔总统科雷亚的说法报道称，在斯诺登未进入厄瓜多尔境内前，厄瓜多尔不会考虑斯诺登的避难申请。

维基解密周一称，斯诺登准备申请避难的国家包括印度、中国、巴西、爱尔兰、奥地利、玻利维亚、古巴、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、尼加拉瓜、挪威、波兰、西班牙、瑞士、委内瑞拉。

截至周二，不愿接纳斯诺登避难的国家越来越多。

挪威称斯诺登不太可能得到该国的避难允许，波兰称不会对任何申请给予“积极建议”。芬兰表示不会受理斯诺登的避难申请，因该国法律要求避难申请人必须身处芬兰境内。法国、冰岛和意大利称，他们没有接到斯诺登的正式避难申请。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。