爱德华斯诺登：自由的扞卫者还是无原则的美国叛徒？

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 John Shiffman/Daniel Trotta
路透6月10日 - 从高中辍学，到18岁时父母离异，再到信息技术的奇才，这就是爱德华斯诺登(Edward Snowden)。
12年后，爱德华斯诺登的名字传遍全世界，因为他成为美国历史上最引人注意的泄密者之一，美国人也在讨论，到底他是一个扞卫公民自由的爱国者，还是一个史上最无原则的叛徒。
斯诺登从阴影中走出来，承认是他向媒体披露了美国政府的最高机密监视计划。
现年29岁的斯诺登表示，美国政府的监听力量无所不在、无处不入，让他感到有必要说出真相，即便这会付出极大的个人代价。在泄密事件中他本可以继续隐姓埋名，但他表示，如果他暴露出自己的身份，他所传达的讯息会引起更强烈的共鸣。
斯诺登在接受《卫报》采访时表示：“公众需要判断这些计划和政策的是非曲直。”
自从上月离开夏威夷，放弃自己的个人生活后，斯诺登便隐藏在香港，称他担心自己可能会落入中央情报局(CIA)、其他外国政府或是亚洲有组织犯罪团伙的手中。
他在采访中说：“我的后半生都将活在这样的恐惧之中，但恐惧早已发生。”
在他与《华盛顿邮报》达成的秘密协议中，用代号Verax指代说出真相者。
《卫报》报导此事的记者之一Ewen MacAskill表示：“他非常聪明、也很冷静，但总是害怕有人敲门，把他带走。”
斯诺登表示有意在冰岛寻求庇护。他周一从在香港下榻的酒店退房，目前下落不明。
**自由主义倾向**
公众知道的是，斯诺登是罗恩保罗(Ron Paul)的支持者。保罗奉行自由主义，在2012年的共和党总统提名中败北。保罗的竞选财务记录显示，斯诺登曾为2012年的竞选中两次捐赠250美元。保罗的竞选很大程度上是基于美国政府干预行为日盛、侵犯个人自由的原则。
对斯诺登知之甚少的同情者将其视为是一个大英雄。
截止到周一下午，一家源自互联网筹资平台Crowdtilt的基金筹集了逾8,100美元，称这笔钱将用来支持斯诺登的开销，例如酒店、飞机票。而另外一家机构--渐进式改变运动委员会（Progressive Change Campaign Committee）则表示正在为斯诺登筹措法律费用。网上一份要求白宫赦免斯诺登的请愿书有大约2.66万人签名。
但也有人对此十分愤怒，指责斯诺登是一个反美间谍。有报导称，美国一名反恐官员担心，斯诺登曾在日内瓦和日本处理并进入过CIA和国家安全局(NSA)的通讯系统。
这位要求匿名的官员对记者表示：“他或许年轻，但他级别不低。他参与了不少项目。我担心的是他还知道什么，以及中国是否能接触到他。”
这名官员指出，斯诺登所披露的信息是“高级机密”，与美军士兵布拉德利·曼宁（Bradley Manning）向维基解密泄露的低一级别的“秘密”信息不可同日而语。他说：“所以此事的危害更大。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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