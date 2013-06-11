爱德华斯诺登：自由的扞卫者还是无原则的美国叛徒？

(本文由路透中文网编译提供)

记者 John Shiffman/Daniel Trotta

路透6月10日 - 从高中辍学，到18岁时父母离异，再到信息技术的奇才，这就是爱德华斯诺登(Edward Snowden)。

12年后，爱德华斯诺登的名字传遍全世界，因为他成为美国历史上最引人注意的泄密者之一，美国人也在讨论，到底他是一个扞卫公民自由的爱国者，还是一个史上最无原则的叛徒。

斯诺登从阴影中走出来，承认是他向媒体披露了美国政府的最高机密监视计划。

现年29岁的斯诺登表示，美国政府的监听力量无所不在、无处不入，让他感到有必要说出真相，即便这会付出极大的个人代价。在泄密事件中他本可以继续隐姓埋名，但他表示，如果他暴露出自己的身份，他所传达的讯息会引起更强烈的共鸣。

斯诺登在接受《卫报》采访时表示：“公众需要判断这些计划和政策的是非曲直。”

自从上月离开夏威夷，放弃自己的个人生活后，斯诺登便隐藏在香港，称他担心自己可能会落入中央情报局(CIA)、其他外国政府或是亚洲有组织犯罪团伙的手中。

他在采访中说：“我的后半生都将活在这样的恐惧之中，但恐惧早已发生。”

在他与《华盛顿邮报》达成的秘密协议中，用代号Verax指代说出真相者。

《卫报》报导此事的记者之一Ewen MacAskill表示：“他非常聪明、也很冷静，但总是害怕有人敲门，把他带走。”

斯诺登表示有意在冰岛寻求庇护。他周一从在香港下榻的酒店退房，目前下落不明。

**自由主义倾向**

公众知道的是，斯诺登是罗恩保罗(Ron Paul)的支持者。保罗奉行自由主义，在2012年的共和党总统提名中败北。保罗的竞选财务记录显示，斯诺登曾为2012年的竞选中两次捐赠250美元。保罗的竞选很大程度上是基于美国政府干预行为日盛、侵犯个人自由的原则。

对斯诺登知之甚少的同情者将其视为是一个大英雄。

截止到周一下午，一家源自互联网筹资平台Crowdtilt的基金筹集了逾8,100美元，称这笔钱将用来支持斯诺登的开销，例如酒店、飞机票。而另外一家机构--渐进式改变运动委员会（Progressive Change Campaign Committee）则表示正在为斯诺登筹措法律费用。网上一份要求白宫赦免斯诺登的请愿书有大约2.66万人签名。

但也有人对此十分愤怒，指责斯诺登是一个反美间谍。有报导称，美国一名反恐官员担心，斯诺登曾在日内瓦和日本处理并进入过CIA和国家安全局(NSA)的通讯系统。

这位要求匿名的官员对记者表示：“他或许年轻，但他级别不低。他参与了不少项目。我担心的是他还知道什么，以及中国是否能接触到他。”

这名官员指出，斯诺登所披露的信息是“高级机密”，与美军士兵布拉德利·曼宁（Bradley Manning）向维基解密泄露的低一级别的“秘密”信息不可同日而语。他说：“所以此事的危害更大。”（完）