俄航称系统中没有斯诺登的名字

更新版 1-中国房地产：雄安新区周边霸州、文安、任丘等地收紧楼市调控，启动限购
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科6月26日 - 美国国家安全局承包商的前雇员爱德华·斯诺登周三似乎依然藏身在莫斯科谢列梅捷沃机场，且俄罗斯航空(Aeroflot)表示，斯诺登并未预订未来三天的任何一架航班。
斯诺登周日从香港飞抵莫斯科，逃避美国的引渡要求。俄罗斯总统普京周二表示，斯诺登在谢列梅捷沃机场过境区，但他无意把斯诺登交给美国。
当被问及斯诺登及其法律顾问Sarah Harrison是否会在周三离开时，俄航在谢列梅捷沃机场中转区的一名代表称：“他们今天不飞，未来三天也不会。”
“系统中没有他们的名字。”
斯诺登未现身在公共场合，但俄罗斯官员称，他还在机场，等待厄瓜多尔的避难申请结果。一个比较合理的路线应该是乘坐俄航经哈瓦那的航班。
选择其他航班的可能性比较有限。美国敦促其他国家不要接收斯诺登，或者他抵达后直接逮捕他。
普京否认斯诺登正在接受俄罗斯情报部门的询问，称美国对俄罗斯协助斯诺登的任何指控都是“胡言乱语”。（完）
路透北京4月5日 - 受国务院宣布成立雄安新区利好刺激，雄安周边霸州、文安、任丘等地楼市近几日亦受热捧，三地最新出台楼市调控措施，推出限购政策，遏制房地产投资投机。
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