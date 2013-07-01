阿桑奇称，斯诺登手中信息会继续披露

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿6月30日 - 维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）周日称，爱德华·斯诺登（Edward Snowden）表示不管自己发生什么，他所掌握的美国监控项目信息将会继续公布。
阿桑奇对美国注销斯诺登护照的做法予以指责，称这并不能阻止斯诺登所掌握的机密文件公诸于世。
“在眼下这个阶段，无法阻止公布（文件），”阿桑奇在接受美国广播公司（ABC）《This Week》节目采访时说道。“（我们）采取了诸多准备措施，以确保斯诺登先生不受任何国家胁迫而停止公布进程。”
当被问及维基解密是否拥有这些机密文件时，阿桑奇没有直接回复。
最早披露斯诺登所掌握机密文件的《卫报》记者Glenn Greenwald上周称，斯诺登对他所掌握文件的副本加密处理后进行了散布，以防遭遇不测。
Greenwald对《The Daily Beast》称，持有者“还无法打开这些文件，因为进行过高度加密处理，他们没有密码”。但他指出，“斯诺登告诉我，如果他发生任何事情，这些人将能获得完整文件。”
阿桑奇称，美国注销斯诺登的护照，导致斯诺登被困在俄罗斯。
“这真的是（美国）国务院想要的结果？”阿桑奇发问道。他还称，尽管“斯诺登先生不犯有任何罪过”，但却已被美国当局放在“绞肉机”上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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