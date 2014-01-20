美国议员调查俄是否为斯诺登泄密事件幕后之手

标题新闻：穆迪称，2017年台湾银行业者的资产质量指标和利润率料将改善
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(本文由路透中文网编译提供)
路透1月19日 - 美国众议院情报委员会主席麦克·罗杰斯（Mike Rogers）周日表示，他正在就斯诺登盗窃和曝光美国政府机密是否得到过俄罗斯的帮助进行调查。
“我认为，他（斯诺登）落入莫斯科一位俄罗斯联邦安全局（FSB）特工之手--爱的臂弯是有原因的。我知道这不是巧合，”罗杰斯在NBC的《Meet the Press》节目说。FSB是俄罗斯情报机构。
斯诺登去年先从美国逃到香港，然后又逃到俄罗斯，并且获准在俄罗斯避难至少一年。美国官员希望斯诺登返回美国接受指控。斯诺登披露了大量美国机密文件，引发全球热议美国广泛的电子监控项目。
罗杰斯没有提供具体证据，以支持他关于俄罗斯参与斯诺登曝光美国机密的说法。但他说：“我觉得，我们发现的一些可称之为线索的事情肯定会显示，他得到过一些帮助。”
他被问及是否正在调查俄罗斯与斯诺登活动的关系时称，“当然是，调查正在继续。”
美国参议院情报委员会主席范因斯坦（Dianne Feinstein）在《Meet the Press》称，斯诺登“很可能得到过俄罗斯的帮助”。
“我们目前还不清楚，”范因斯坦说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透首尔4月19日 - 韩国韩元 周三早盘微涨，在美国国防部长马蒂斯(James Mattis)承诺，美国将与中国一道缓解朝鲜(北韩)紧张局势后，市场对朝鲜的担忧情绪有所缓解。 美国公布的经济数据弱于预期，也令美元全线承压。 0225GMT，韩元兑美元 报1,140.7韩元，较周二收盘价1,142.4涨0.1%。 “韩元在周二大跌后似乎展开反弹，”现代期货外汇分析师Jung Sun g-yoon表示。 韩元周二中午时分跌近0.8%，因美国副总统彭斯安抚日本，称华府致 力于抑制朝鲜核武计划。 Jung补充称，朝鲜问题对市场的影响已经淡化，投资者注意力转向美 国经济数据等其他方面。 韩股下跌，追随全球股市尤其是美股的跌势。 韩国综合股价指数 跌0.6%报2,136.14点。 外资今日料卖超韩股，目前卖超规模为775亿韩元(6,798万美元)，这 亦令股指承压。 现代汽车 跌近3%
百度7月将率先开放封闭场地的自动驾驶能力；年底输出在城市简单路况下的自动驾驶能力；并在2020年前逐步开放至高速公路和普通城市道路上的全自动驾驶。