斯诺登称曝光美国机密系单干，没有俄罗斯帮助--报道

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿1月21日 - 《纽约客》杂志周二报道称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登称，曝光美国政府机密是他单枪匹马的行动，一些美国议员关于他可能得到过俄罗斯帮助的说法实属“荒谬”。
斯诺登接受该杂志采访时称，“这种‘俄罗斯间谍’推动的说法太荒谬。”该杂志称，对斯诺登的采访是通过加密方式从莫斯科进行的。
该杂志称，斯诺登称他“独自行动，干净利落，没任何人的帮助，更别说政府了”。
“这没依据……因为明显是假的，美国民众比政客们想象的聪明多了，”报道援引斯诺登的话称。
美国众议院情报委员会主席麦克·罗杰斯（Mike Rogers）近日表示，他正在就斯诺登盗窃和曝光美国政府机密是否得到过俄罗斯的帮助进行调查。
“我认为，他（斯诺登）落入莫斯科一位俄罗斯联邦安全局（FSB）特工之手--爱的臂弯是有原因的。我知道这不是巧合，”罗杰斯在NBC的“与媒体见面”（Meet the Press）节目中说。
斯诺登在采访中称，如果他是俄罗斯间谍，“干嘛去香港？”，为何还会在莫斯科机场长期滞留后才获准在俄罗斯避难。
“间谍的待遇可要好得多，”他说。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申