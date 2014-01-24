斯诺登称不会返回美国 并敦促加强对举报人的保护

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿1月23日(记者 Will Dunham) - 美国国家安全局(NSA)承包商前雇员斯诺登周四表示，他不能从俄罗斯回到美国，因为回去之后不可能受到公证审判，并敦促美国加强对举报人的保护。

在一场在线问答环节中，斯诺登亦否认他窃取了NSA同事们的密码，谴责美国情报官员在媒体上对他发出的生命威胁，并对各国政府进行的大规模监控予以谴责。

斯诺登因披露“棱镜”项目在美国面临刑事指控。他获得了俄罗斯的临时庇护，目前生活在俄罗斯。

他的评论发表在一个名为“自由斯诺登”的网站上。与此同时，美国司法部长埃里克·霍尔德(Eric Holder)表示，美国不考虑对斯诺登进行宽大处理。

霍尔德表示：“如果斯诺登先生想要回到美国，提出申诉，我们会与他的律师接触。对任何想认罪的被告我们都会这么做。”

在网上问答环节中，斯诺登被问及若要返回美国，他需要什么条件。

斯诺登写道：“我想返回美国对于美国政府、公众和我自己都是最佳方案，但不幸的是，鉴于目前的举报人保护法，这是不可能的。因为法律的缺陷，像我这样的国家安全承包商雇员并不受到保护。”

“根本不可能有一场公平的审判，我根本不可能回去，在法庭上为自己辩护。”（完）