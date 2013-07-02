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时事要闻 | 2013年 7月 2日 星期二 16:26 BJT

斯诺登撤销向俄方避难申请 仍在机场过境区--克里姆林宫

路透莫斯科7月2日 - 克里姆林宫周二称，美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登撤销了向俄罗斯提出的政治避难申请。俄罗斯总统普京此前表示，斯诺登应当停止“伤害我们的美国伙伴”。

普京发言人Dmitry Peskov称，斯诺登仍在莫斯科谢列梅捷沃机场，并没有通过护照检查进入俄罗斯境内。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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