南美国家将就遭监控向美国发出强硬信息

路透7月12日（记者 Malena Castaldi） - 南美国家领导人计划在周五就遭美国监控一事发出强硬信息，并扞卫他们向爱德华·斯诺登提供庇护的权利。

在斯诺登事件引发的紧张关系笼罩下，南方共同市场（Mercosur） 成员国的元首将在乌拉圭蒙得维的亚召开会议，他们与美国就此事的纠纷将是会议的主要议程。

“我们已经讨论了（美方）监控（南美）大陆，以及庇护权相关的问题，”乌拉圭外长阿尔马格罗周四在日程设定会议后对记者说道。

南方共同市场成员国包括委内瑞拉、巴西、阿根廷、乌拉圭和巴拉圭。

美国因斯诺登披露秘密监控项目指控他犯有间谍罪，要求对斯诺登进行拘捕。斯诺登离开香港后一直被困在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremteyevo）机场，已向多国寻求庇护。

“我们认为，国际社会必须要求世界上所有公民都有申请庇护的权利：外交的、政治的、人道主义的，怎么称呼都行，”委内瑞拉外长豪亚（Elias Jaua）说。

“不论受到什么威胁，不论遭到什么报复，不论后果如何，委内瑞拉都会按照国际法行使提供庇护的权利，”他说道。

有报道称，美国国家安全局对多数拉美国家的互联网访问活动进行监控，哥伦比亚、委内瑞拉、巴西和墨西哥是重点监控对象。

玻利维亚总统莫拉莱斯的专机因被怀疑载有斯诺登被一些欧洲国家拒绝过境，南美国家领导人就此事曾齐声支持莫拉莱斯。这为周五的南方共同市场会议埋下伏笔。

“这些问题将显示南方共同市场的团结，”阿根廷外长黑克托尔·齐默尔曼（Hector Timerman）说。

玻利维亚是南方共同市场的准成员国，莫拉莱斯将参加南方共同市场周五的会议。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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