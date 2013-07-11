拉美国家对遭美国监控表示愤怒

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴西利亚/波哥大7月10日 - 拉美国家政府周三敦促美国就其在该地区从事间谍活动作出更坦率的答复。相关指控已在拉美引起轩然大波，可能损害美国在该地区的地位。

美国在拉美地区最密切的军事盟友哥伦比亚也与其他一些国家政府一道要求美国就此事作出答复。之前有报导称，美国利用监控项目监控该地区大多数国家的互联网活动。

墨西哥总统培尼亚称，如果有消息显示美国对墨西哥进行监控，这将令人“完全无法接受”。墨西哥是美国的邻国，也是美国在拉美最大的商业伙伴。

巴西一家主要报纸周二援引美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登披露的文件报导称，美国国家安全局秘密监控项目目标对准多数拉美国家。

在巴西，愤怒的参议员对总统罗塞夫将于10月对美国进行国事访问、以及该国考虑可能购买价值数十亿美元的美国战斗机等事宜提出质疑。

有一位参议员称，巴西应当以提供了对国家安全至关重要的信息为由向斯诺登提供庇护。还有一位参议员称，斯诺登应当获得巴西公民身份。

一周前，玻利维亚总统莫拉莱斯的专机因被怀疑载有斯诺登在欧洲被迫转道，此事引起南美国家的愤怒。

随着这些国家的愤怒升级，南美共同市场（Mercosur）计划周五在乌拉圭的会议上强硬回应此事。

“我们将会十分坚定……美国必须对拉美国家主权展示出一些尊重，当监控行为被发现时，应该得到惩罚，”阿根廷外长黑克托尔·齐默尔曼（Hector Timerman）接受Radio del Plata采访时说道。

“美国监控规模如此之大，保持机密性的方式如此之拙劣，这令人震惊。”

他指出，拉美国家希望美国告诉他们在该地区的行为，并作出道歉。

哥伦比亚称，对“未授权的数据收集项目”的报导表示关切。

该地区其他国家也用强硬措辞谴责美国的做法，有些国家称美国的做法侵犯他们的国家主权，对个人隐私权造成了践踏。（完）