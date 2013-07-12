斯诺登称美国官员阻止他获得庇护

路透莫斯科7月12日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登致信人权观察（Human Rights Watch）官员称，美国官员一直在阻止他获得它国提供的庇护。

斯诺登在Facebook上发布的上述信中称，他已邀请人权组织人士周五在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremteyevo）机场会面，商讨“有关我处境的下一步行动”。

斯诺登在发给路透的邮件中证实他将与人权组织会面，但表示这次会面不对媒体开放，并称计划稍后会对媒体发表言论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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