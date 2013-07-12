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时事要闻 | 2013年 7月 12日 星期五 16:42 BJT

斯诺登周五将与人权组织会面--俄机场发言人

路透莫斯科7月12日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登周五将在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremteyevo）机场与人权组织会面。斯诺登离开香港后一直滞留在该机场的过境区。

“我可以证实的是，这一会面将会进行，”该机场一位女发言人说道。她还补充说，会面将在周五的中午或晚上进行。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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