美国政府应宽大处理斯诺登--《纽约时报》

2013年8月1日在莫斯科的记者会中拍到的俄方给予斯诺登的证件。 REUTERS/Maxim Shemetov

路透华盛顿1月2日 -《纽约时报》编辑部周四表示，有鉴于披露美国国家安全局(NSA)大规模监听事件的公共价值，美国政府应宽大处理NSA前外包雇员斯诺登，或为其提供认罪协商。

《纽约时报》在社评中称，美国人现在更加充分地认识到他们的电话、邮件和其他信息在相当程度上遭到追踪。斯诺登向媒体披露的信息也引发了对情报收集合法性的审视，并导致一个总统顾问小组呼吁对NSA进行重大改革。

评论写道：“考虑到他披露信息的巨大价值和他揭发的暴行，斯诺登先生不应该过那种流放、恐慌和居无定所的生活。他或许犯下了罪，但他也为自己的国家作出了巨大的贡献。”

英国《卫报》在周三发布的评论中也呼吁美国总统奥巴马赦免斯诺登。

《卫报》称：“我们希望，美国现政府中的明智人士能制定出一份战略，允许斯诺登先生能有尊严地返回美国，希望总统先生能利用他的行政权力人道地、以一种体现对“深喉”和自由言论表示尊重的方式对待斯诺登。”

即将上任的NSA新任副局长雷杰特(RickLedgett)近期在接受CBS电视台采访时表示，他支持与斯诺登进行特赦谈判、以换取他拥有的文件的想法，但白宫驳回了这一建议。

《纽约时报》编辑部称，斯诺登对情报的披露“显然是合理的”，因为现有的告密法没有涉及私人外包雇员。

评论列举了NSA破坏公众信任的多种方式，称它一年中“数以千次”次违反联邦隐私法，破坏互联网基本的加密系统，破坏全球各数据中心的通讯联系。

评论称，奥巴马反而应该“鼓励斯诺登回国”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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