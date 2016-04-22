斯诺登将状告挪威政府 以确保到挪威领奖时不被引渡回美国

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透奥斯陆4月21日 - 代表美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的挪威律所Schjoedt周四称，斯诺登将把挪威政府告上法庭，以确保到访挪威时不会被引渡回美国。
斯诺登的律师称，斯诺登已获邀前往挪威领取国际笔会（PENInternational）挪威分会授予的言论自由奖，但他担心到挪威后会被当局交给美国。
“（斯诺登的）目的是从法律上明确挪威无权将斯诺登引渡回美国。”Schjoedt声明中称。
“美国当局已要求，若斯诺登抵达挪威，则将其引渡至美国。”斯诺登的代理律师黑勒（Hallvard Helle）对路透称。
当被问及挪威是否曾表示若斯诺登入境将进行引渡时，黑勒回复道：“（挪威当局）此前不愿就此表态，因此我们希望从法律上澄清此事。”
挪威司法部称：“司法部不想对可能将由法庭处理和决定的案子置评。”
斯诺登2013年5月逃离美国，目前在俄罗斯避难。美国政府以泄露情报信息为由，向其提起间谍罪指控。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
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