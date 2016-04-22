斯诺登将状告挪威政府 以确保到挪威领奖时不被引渡回美国

全球金融：监管打击难以避免并购交易提前走漏消息--调查
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透奥斯陆4月21日 - 代表美国国家安全局承包商前雇员斯诺登的挪威律所Schjoedt周四称，斯诺登将把挪威政府告上法庭，以确保到访挪威时不会被引渡回美国。
斯诺登的律师称，斯诺登已获邀前往挪威领取国际笔会（PEN International）挪威分会授予的言论自由奖，但他担心到挪威后会被当局交给美国。
“（斯诺登的）目的是从法律上明确挪威无权将斯诺登引渡回美国。”Schjoedt声明中称。
“美国当局已要求，若斯诺登抵达挪威，则将其引渡至美国。”斯诺登的代理律师黑勒（Hallvard Helle）对路透称。
当被问及挪威是否曾表示若斯诺登入境将进行引渡时，黑勒回复道：“（挪威当局）此前不愿就此表态，因此我们希望从法律上澄清此事。”
挪威司法部称：“司法部不想对可能将由法庭处理和决定的案子置评。”
斯诺登2013年5月逃离美国，目前在俄罗斯避难。美国政府以泄露情报信息为由，向其提起间谍罪指控。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
若以行业计，2015年交易消息泄露比例排在前三名的是房地产(12.9%)、医疗保健(12.5%)及能源与电力(9.3%)。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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