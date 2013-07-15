奥巴马与普京通电话讨论斯诺登问题 但未取得突破

路透华盛顿7月12日（记者 Steve Holland/Arshad Mohammed） - 美国总统奥巴马周五就俄罗斯处理爱德华·斯诺登的方式与俄罗斯总统普京进行了直接讨论，但没有迹象显示美国在要求俄罗斯驱逐斯诺登一事上取得突破。

奥巴马与普京通电话讨论与斯诺登相关的问题。白宫发言人卡尼此前称，奥巴马与普京将主要讨论斯诺登一事，并指责俄罗斯向斯诺登提供“宣传平台”，以供斯诺登传播他对美国的不满。斯诺登因曝光美国秘密监控项目而被美国政府通缉。

白宫就奥巴马与普京的电话会谈发表了声明，当中没有迹象显示俄罗斯准备将斯诺登遣返回美国。

“两国元首强调了美俄双边关系的重要性，还就一系列安全及双边问题进行了讨论，当中包括爱德华·斯诺登先生的状况、索契冬季奥运会的反恐合作等，”声明称。索契是2014年冬季奥运会的举办地。

斯诺登事件引发了激烈的外交风波。他于6月23日离开香港抵达莫斯科，此后一直滞留在莫斯科一家机场的过境区，目前正在向俄罗斯及一些拉美国家寻求庇护。委内瑞拉、尼加拉瓜和玻利维亚已表示愿意向他提供庇护。

迄今为止，普京对美方所有遣返斯诺登的要求一直予以拒绝。

普京发言人在莫斯科重申了俄方的立场，指出斯诺登若想获得庇护，就应当停止伤害美国的利益。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。